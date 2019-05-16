Вибух стався на Харківщині, загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. У селищі Есхар на Харківщині стався вибух боєприпасу, постраждалий внаслідок цього чоловік помер у лікарні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП в області.
"16 травня близько 13:10 до поліції надійшло повідомлення про те, що на городі вибухнув снаряд та постраждав чоловік", - вказали у поліції.
На місце події виїжджали працівники Чугуївського відділу поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"Попередньо, 37-річний громадянин розпалив багаття на городі неподалік домоволодінь та кинув у вогонь снаряд часів Другої світової війни, який знайшов напередодні. У результаті дій чоловіка стався вибух, і він отримав численні ушкодження обличчя та тіла. Потерпілий був доставлений до районної лікарні, проте помер під час реанімаційних заходів", - розповіли правоохоронці.
Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Чугуївського відділу поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.
Нагадаємо, у Львові під час руху в авто стався вибух.