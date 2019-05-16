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Взрыв произошел в Харьковской области, погиб мужчина

Взрыв произошел в Харьковской области, погиб мужчина

Киев  •  УНН

 • 11875 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. В поселке Эсхар в Харьковской области произошел взрыв боеприпаса, пострадавший в результате этого мужчина скончался в больнице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

"16 мая около 13:10 в полицию поступило сообщение о том, что на огороде взорвался снаряд и пострадал мужчина", - указали в полиции.

На место происшествия выезжали сотрудники Чугуевского отдела полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Предварительно, 37-летний гражданин разжег костер на огороде возле домовладения и бросил в огонь снаряд времен Второй мировой войны, который нашел накануне. В результате действий мужчины произошел взрыв, и он получил многочисленные повреждения лица и тела. Пострадавший был доставлен в районную больницу, однако умер во время реанимационных мероприятий", - рассказали правоохранители.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, во Львове во время движения в авто произошел взрыв.

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