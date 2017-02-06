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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Вибух пролунав у львівській квартирі

Київ • УНН

 • 8114 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Сьогодні, 6 лютого, в одній із квартир Львова пролунав вибух. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Львівської області.

Вибух пролунав у львівській квартирі

Так, 6 лютого о 15:54 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що в м. Львові на вул.Виговського 3а, в житловому будинку в квартирі стався вибух.

До місця події було негайно направлено пожежно-рятувальні підрозділи.

Постраждалих внаслідок події немає.

Наразі всі деталі даної події з’ясовуються правоохоронними органами.

Як повідомляв УНН, від вибуху гранати на Вінниччині загинув хлопець та постраждали дві дівчини.

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