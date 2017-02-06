Вибух пролунав у львівській квартирі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Сьогодні, 6 лютого, в одній із квартир Львова пролунав вибух. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Львівської області.
Так, 6 лютого о 15:54 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що в м. Львові на вул.Виговського 3а, в житловому будинку в квартирі стався вибух.
До місця події було негайно направлено пожежно-рятувальні підрозділи.
Постраждалих внаслідок події немає.
Наразі всі деталі даної події з’ясовуються правоохоронними органами.
Як повідомляв УНН, від вибуху гранати на Вінниччині загинув хлопець та постраждали дві дівчини.