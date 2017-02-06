Взрыв прогремел во львовской квартире
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сегодня, 6 февраля, в одной из квартир Львова прогремел взрыв. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Львовской области.
Так, 6 февраля в 15:54 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в г. Орел на ул.Выговского 3а, в жилом доме в квартире произошел взрыв.
По месту происшествия были немедленно направлены пожарно-спасательные подразделения.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Сейчас все детали данного события выясняются правоохранительными органами.
Как сообщал УНН, от взрыва гранаты в Винницкой области погиб парень и пострадали две девушки.