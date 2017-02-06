Взрыв прогремел во львовской квартире

Так, 6 февраля в 15:54 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в г. Орел на ул.Выговского 3а, в жилом доме в квартире произошел взрыв.

По месту происшествия были немедленно направлены пожарно-спасательные подразделения.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Сейчас все детали данного события выясняются правоохранительными органами.

Как сообщал УНН, от взрыва гранаты в Винницкой области погиб парень и пострадали две девушки.