Вибух на морській набережній у Коблево: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У результаті вибуху балону із газом у Коблевській курортній зоні постраждала працівниця одного із закладів громадського харчування. Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає УНН.
“Станом на 14:36 пожежу локалізовано, в 14:42 ліквідовано на площі 400 кв. м.”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, 2 серпня о 13:50 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу у торгівельних рядах на межі Миколаївської та Одеської областей у Коблевській курортній зоні.
На місце направлено два відділення місцевої пожежної охорони “Коблеве” та черговий караул 8 Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Не зважаючи на те, що відділення МПО на той час перебувало на ліквідації пожежі у с. Виноградне, а відстань від місця дислокації Державного пожежно-рятувального підрозділу до місця пожежі значна, вдалось о 14:06 прибути у найкоротший термін до місця події. Значну допомогу в гасінні пожежі надали громадяни, які відпочивали на узбережжі і підручними засобами почали гасити вогонь.
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Крім того, як багаторазово акцентували увагу органів влади рятувальники Миколаївщини на проблемах в даному відрізку курортної зони, а саме вузьких та в деяких місцях ускладнених або заблокованих проїздах, відсутність достатньої кількості вододжерел, гасіння пожежі ускладнювалось.
Наразі роботи по гасінню пожежі тривають. На місці працює техніка та особовий склад 8 ДПРЧ та МПО “Коблеве”, залучено техніку та особовий склад 39 Державної пожежно-рятувальної частини м. Южне Одеської області. Додатково на місце направлено мобільну групу Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Ситуація наразі контрольована.
Також відомо про постраждалу жінку з числа обслуговуючого персоналу одного із закладів. За попередньою інформацією, вона отримала опіки внаслідок спалаху газового балону. Каретою швидкої допомоги її госпіталізовано до медичного закладу.
Обставини події наразі встановлюються. На місці працюють співробітники правоохоронних органів. Всього працювало 4 одиниці техніки та 17 чоловік особового складу ДСНС та МПО.
Нагадаємо, під Одесою горіла база відпочинку.