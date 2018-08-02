Взрыв на морской набережной в Коблево: есть пострадавшие

“По состоянию на 14:36 ​​пожар локализован, в 14:42 ликвидирован на площади 400 кв. м.”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, 2 августа в 13:50 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре в торговых рядах на границе Николаевской и Одесской областей в Коблевской курортной зоне.

На место направлены два отделения местной пожарной охраны “Коблево” и дежурный караул 8 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Несмотря на то, что отделение МПО в то время находилось на ликвидации пожара в с. Виноградное, а расстояние от места дислокации Государственного пожарно-спасательного подразделения к месту пожара значительное, удалось в 14:06 прибыть в кратчайшие сроки к месту происшествия. Значительную помощь в тушении пожара оказали граждане, которые отдыхали на побережье и подручными средствами начали тушить огонь.

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Кроме того, как многократно акцентировали внимание органов власти спасатели Николаевщины на проблемах в данном отрезке курортной зоны, а именно узких и в некоторых местах осложненных или заблокированных проездах, отсутствие достаточного количества водоисточников, тушение пожара осложнялось.

Сейчас работы по тушению пожара продолжаются. На месте работает техника и личный состав 8 ДПРЧ и МПО “Коблево”, привлечена техника и личный состав 39 Государственной пожарно-спасательной части г. Южный Одесской области. Дополнительно на место направлена мобильная группа Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Ситуация пока контролируемая.

Также известно о пострадавшей женщине из числа обслуживающего персонала одного из заведений. По предварительной информации, она получила ожоги в результате взрыв газового баллона. Каретой скорой помощи она госпитализирована в медицинское учреждение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Всего работало 4 единицы техники и 17 человек личного состава ГСЧС и МПО.

Напомним, под Одессой горела база отдыха.