Вибух прогримів у Петербурзі біля бібліотеки, постраждав студент
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. На Василівському острові у Петербурзі стався вибух невідомого предмету, внаслідок якого постраждав студент, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
"Студент йшов по вулиці, біля будинку 27 по вулиці Одоєвського у нього в руках щось вибухнуло, він госпіталізований. Поліція проводить перевірку", - повідомив співрозмовник агентства.
За даними місцевих ЗМІ, у потерпілого - травматична ампутація кисті.
Видання, з посиланням на очевидці в соцмережах, повідомляє, що вибух стався біля бібліотеки. Наразі ділянка вулиці, де пролунав вибух, оточена.
Також зазначається, що у поліції на даний момент інформацію не коментують.
Нагадаємо, 3 квітня близько 14:40 у вагоні поїзда на перегоні станцій метро "Технологічний інститут" і "Сінна площа" в Санкт-Петербурзі стався вибух невстановленого вибухового пристрою. Була організована евакуація громадян. Всього було евакуйовано понад 1,2 тис. осіб.
Як повідомляв УНН, кількість жертв теракту в петербурзькому метро сягнула 14 осіб. Серед госпіталізованих після вибуху в метро Санкт-Петербурга українців не було.