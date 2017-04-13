Взрыв прогремел в Петербурге у библиотеки, пострадал студент

"Студент шел по улице, у дома 27 по улице Одоевского у него в руках что-то взорвалось, он госпитализирован. Полиция проводит проверку", - сообщил собеседник агентства.

По данным местных СМИ, у пострадавшего - травматическая ампутация кисти.

Издание со ссылкой на очевидцев в соцсетях, сообщает, что взрыв произошел возле библиотеки. Сейчас участок улицы, где прогремел взрыв, оцеплен.

Также отмечается, что в полиции на данный момент информацию не комментируют.

Напомним, 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Была организована эвакуация граждан. Всего было эвакуировано более 1,2 тыс. человек.

Как сообщал УНН, число жертв теракта в петербургском метро достигло 14 человек. Среди госпитализированных после взрыва в метро Санкт-Петербурга украинцев не было.