Вибух прогримів біля клубного автобусу "Боруссії" перед матчем Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Німеччині біля клубного автобусу "Боруссії" Д перед матчем 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти "Монако" пролунав вибух, передає УНН із посиланням на повідомлення на офіційному Twitter "Борусії".
Спершу на офіційному Twitter з'явилась інформація про те, що біля клубного автобусу стався вибух. За попередньою інформацією, одна людина отримала поранення.
Bei Abfahrt unseres Busses hat sich ein Vorfall ereignet. Eine Person wurde dabei verletzt. Weitere Infos folgen. #bvbasm— Borussia Dortmund (@BVB) 11 квітня 2017 р.
Як повідомили у поліції, правоохоронці прибули на місце.
Згодом від "Боруссії" надійшло повідомлення, що гравці у безпеці, а біля стадіону загроз не виявлено.
У поліції у свою чергу закликали усіх зберігати спокій та зачекати офіційної інформації.
Також, за попередніми даними, матч вирішили дещо відтермінувати.