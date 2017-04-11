Взрыв прогремел у клубного автобуса "Боруссии" перед матчем Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Германии у клубного автобуса "Боруссии" Д перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако" прогремел взрыв, передает УНН со ссылкой на сообщение на официальном Twitter "Боруссии".
Сначала на официальном Twitter появилась информация о том, что у клубного автобуса произошел взрыв. По предварительной информации, один человек получил ранения.
Bei Abfahrt unseres Busses hat sich ein Vorfall ereignet. Eine Person wurde dabei verletzt. Weitere Infos folgen. #bvbasm- Borussia Dortmund (@BVB) 11 апреля 2017
Как сообщили в полиции, стражи порядка прибыли на место.
Впоследствии от "Боруссии" поступило сообщение, что игроки в безопасности, а возле стадиона угроз не обнаружено.
В полиции, в свою очередь, призвали всех сохранять спокойствие и подождать официальной информации.
Также, по предварительным данным, матч решили несколько отложить.