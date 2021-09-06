Вибух на цукровому заводі у Київській області: відкрито провадження

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Поліція відкрила провадження через паровий вибух на цукровому заводі у селищі Гребінки на Київщині, де постраждали п’ятеро людей. Про це журналісту УНН розповіла начальниця відділу комунікації поліції Київської області Ірина Прянішнікова.

Цитата

“Відкрито за ч.2 ст. 271 ККУ — (порушення вимог законодавства про охорону праці — ред.)”, — сказала Прянішнікова.

Деталі

Вона нагадала, що постраждало п’ятеро осіб.

“Троє були доставлені до лікарні — жінка та двоє чоловіків. Вони отримали опіки нижніх кінцівок. Там прорвало трубу яка подавала пар і коли він почав виходити на зовні та перетворюватися на кип’яток, то полився по підлозі і через це люди, які стояли на підлозі отримали опіки I- II ступенів. З таким діагнозом доставлені до лікарні”, — розповіла Прянішнікова.

Що було раніше

У селищі Гребінки, Київська область, стався паровий вибух на цукровому заводі. Як повідомили у поліції, серед постраждалих п‘ятеро людей, двоє з яких госпіталізували до столичної лікарні.

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