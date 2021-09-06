Взрыв на сахарном заводе в Киевской области: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Полиция открыла производство из-за парового взрыва на сахарном заводе в поселке Гребенки Киевской области, где пострадали пять человек. Об этом журналисту УНН рассказала начальница отдела коммуникации полиции Киевской области Ирина Прянишникова.
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“Открыто по ч.2 ст. 271 УК — (нарушение требований законодательства об охране труда — ред.)”, — сказала Прянишникова.
Детали
Она напомнила, что пострадали пять человек.
“Трое были доставлены в больницу — женщина и двое мужчин. Они получили ожоги нижних конечностей. Там прорвало трубу подававшую пар и когда он начал выходить наружу и превращаться в кипяток, то полился по полу и поэтому люди, которые стояли на полу получили ожоги I- II степеней. С таким диагнозом доставлены в больницу”, — рассказала Прянишникова.
Что было раньше
В поселке Гребенки, Киевская область, произошел паровой взрыв на сахарном заводе. Как сообщили в полиции, среди пострадавших пять человек, двое из которых были госпитализированы в столичную больницу.