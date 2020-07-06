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"Вибух" на трансформаторній підстанції у Києві: у ДСНС повідомили, що сталося

"Вибух" на трансформаторній підстанції у Києві: у ДСНС повідомили, що сталося

Київ • УНН

 • 20337 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. У Києві у понеділок через інцидент на трансформаторної підстанції її було знеструмлено, вибуху на підстанції не було. Про це УНН повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України у місті Києві.

“Це відбулось приблизно о 12:00. Це не був вибух — скоріш за все, коротке замикання”, — повідомили в управлінні ДСНС, додавши, що за більш детальною інформацією про причину події варто звертатись до "Київських електромереж".

Як зазначили у ДСНС, комунальники попередньо знеструмили підстанцію.

У ДТЕК підтвердили, що виїжджали на цей виклик.

“Аварійне відключення повністю ліквідоване”, — повідомили на підприємстві.

Зауважимо, раніше сьогодні синоптик Наталка Діденко на сторінці у Facebook повідомила про "вибух" трансформаторної підстанції поблизу її оселі. “У нашому дворі стався вибух на трансформаторній підстанції. Ми почули одразу звук. І побачили дим. Світло пропало, ясно. Поліція прибула буквально за пару хвилин, дуже швидко приїхали пожежники, ’швидка’ і, здається, патрульна машина. Тобто, реакція дуже оперативна. Зараз усі чекають на аварійну бригаду”, — написала вона раніше.

Діденко також оприлюднила відео з місця події, на якому видно машину рятувальників.

Пізніше Діденко написала, що “ситуація з вибухом на трансформаторній підстанції, на щастя, врегульована”.

Нагадаємо, через аварію на колекторі у Києві на дорозі утворилося провалля.

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