Через аварію на колекторі у Києві на дорозі утворилося провалля
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Через аварію на каналізаційному колекторі у Києві на дорозі утворилося провалля, наразі рух на перетині проспекта Порика та проспекта Правди обмежено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київводоканалу.
"Через ремонтні роботи на каналізаційній мережі на перетині просп. Порика та просп. Правди частково обмежено рух автотранспорту. Через аварію на каналізаційному колекторі на проїжджій частині утворилося провалля", - йдеться у повідомленні.
Наразі фахівці Київводоканалу виконують перекачку стоків та дослідження колектору, після чого зможуть розпочати ремонтні роботи.
"Місце аварії огороджено, рух транспорту здійснюється по одній полосі, через що частково змінено маршрут тролейбусу №26", - додали у підприємстві.
На час ремонтних робіт водопостачання та водовідведення прилеглих будинків, як вказано, обмежуватись не буде.
Нагадаємо, кілька міст на Донбасі через аварію залишилися без води.