Кілька міст на Донбасі залишилися без води: на ранок аварію ліквідували

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. У Донецькій області відремонтували пошкоджену ділянку магістрального водогону, що сталося напередодні, вода у 5 містах регіону з'явиться протягом доби понеділка, у когось раніше, а в когось вже вночі. Про це повідомив у Facebook голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко, передає УНН.

"Дружківка, Костянтинівка і частково Торецьк залишаться без води. Крім того, буде скорочена подача на Слов'янськ і Краматорськ. Це наслідок пориву, який стався годину тому на ділянці магістрального водоводу діаметром 1400 мм між другим і третім підйомами Другого донецького водогону", - написав Кириленко ввечері 5 липня .

Вже зранку 6 липня він написав про виконання ремонтних робіт і назвав терміни відновлення водопостачання.

"О 5:00 завершені зварювальні роботи пошкодженої ділянки водогону та почалося її заповнення. Цей процес триватиме близько 6 годин. Плюс ще потрібен час на заповнення водогонів від насосної станції 3 підйому до станції 4 підйому, підбір рівня на 4 підйомі та заповнення мереж після нього. Тобто у найвіддаленішій точці - Костянтинівці - вода у місці підключення з'явиться сьогодні ввечері, а у будинках та квартирах - вночі. Жителі Слов'янська, Краматорська, Торецька та Дружківки у повному обсязі отримають воду раніше", - написав очільник ОДА.

Раніше УНН писав, що українці скоротили борги за комуналку.

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