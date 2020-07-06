Несколько городов на Донбассе остались без воды: на утро аварию ликвидировали
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В Донецкой области отремонтировали поврежденный участок магистрального водопровода, что произошло накануне, вода в 5 городах региона появится в течение суток в понедельник, у кого-то раньше, а у кого-то уже ночью. Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, передает УНН.
"Дружковка, Константиновка и частично Торецкое останутся без воды. Кроме того, будет сокращена подача на Славянск и Краматорск. Это следствие порыва, который произошел час назад на участке магистрального водовода диаметром 1400 мм между вторым и третьим подъемами Второго донецкого водопровода", - написал Кириленко вечером 5 июля.
Уже утром 6 июля он написал о выполнении ремонтных работ и назвал сроки восстановления водоснабжения.
"В 5:00 завершены сварочные работы на поврежденном участке водопровода и началось его заполнение. Этот процесс продлится около 6 часов. Плюс еще нужно время на заполнение водопроводов от насосной станции 3 подъема до станции 4 подъема, подбор уровня на 4 подъеме и заполнение сетей после него. То есть в самой отдаленной точке - Константиновке - вода в месте подключения появится сегодня вечером, а в домах и квартирах - ночью. Жители Славянска, Краматорска, Торецка и Дружковки в полном объеме получат воду раньше", - написал глава ОГА.
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