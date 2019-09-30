Вибух на підприємстві в Сумах: п'ять людей залишаються у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Внаслідок вибуху в одному із цехів підприємства у Сумах, що сталося минулими вихідними, у лікарні залишається п'ятеро людей. Про це УНН повідомили у відділ комунікацій ГУНП у Сумській області.
"5 людей залишаються в лікарні із 10 постраждалих", - розповіли в поліції.
У відділі комунікацій нагадали, що наразі відкрито кримінальне провадження за 273 ст. ч 2 (Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах, що призвело до тяжких наслідків) Кримінального кодексу України. Проте, підозру наразі нікому не оголошено.
"Нікому підозру не оголошували. Тільки відкрито кримінальне провадження", - додали у поліції.
Як раніше повідомляв УНН, у Сумах 28 вересня стався вибух на території одного з підприємств, в результаті чого постраждало 10 людей.
Нагадаємо, поліція у Сумах відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху.