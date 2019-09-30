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Взрыв на предприятии в Сумах: пять человек остаются в больнице

Киев • УНН

 • 17136 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. В результате взрыва в одном из цехов предприятия в Сумах, что произошло в минувшие выходные, в больнице остается пять человек. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области.

Взрыв на предприятии в Сумах: пять человек остаются в больнице

"5 человек остаются в больнице из 10 пострадавших", - рассказали в полиции.

В отделе коммуникаций напомнили, что сейчас открыто уголовное производство по 273 ст. ч 2 (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Однако, подозрение пока никому не объявлено.

"Никому подозрение не объявляли. Только открыто уголовное производство", - добавили в полиции.

Как ранее сообщал УНН, в Сумах 28 сентября произошел взрыв на территории одного из предприятий, в результате чего пострадали 10 человек.

Напомним, полиция в Сумах открыла уголовное производство по факту взрыва.

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