Взрыв на предприятии в Сумах: пять человек остаются в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. В результате взрыва в одном из цехов предприятия в Сумах, что произошло в минувшие выходные, в больнице остается пять человек. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области.
"5 человек остаются в больнице из 10 пострадавших", - рассказали в полиции.
В отделе коммуникаций напомнили, что сейчас открыто уголовное производство по 273 ст. ч 2 (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Однако, подозрение пока никому не объявлено.
"Никому подозрение не объявляли. Только открыто уголовное производство", - добавили в полиции.
Как ранее сообщал УНН, в Сумах 28 сентября произошел взрыв на территории одного из предприятий, в результате чего пострадали 10 человек.
Напомним, полиция в Сумах открыла уголовное производство по факту взрыва.