Вибух на підприємстві у Сумах: поліція відкрила кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Поліція у Сумах відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в одному із цехів підприємства, в результаті якого постраждало 10 людей. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі поліції Сумської області.
"Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 273 ч 2 (Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах, що призвело до тяжких наслідків) Кримінального кодексу України", - повідомили у пресслужбі.
На місці працюють експерти для встановлення причин вибуху.
Раніше УНН повідомляв, що через вибух на підприємстві у Сумах, який стався сьогодні зранку, 10 людей постраждало, двоє з них знаходяться в реанімації.