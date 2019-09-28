Взрыв на предприятии в Сумах: полиция открыла уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Полиция в Сумах открыла уголовное производство по факту взрыва в одном из цехов предприятия, в результате которого пострадали 10 человек. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе полиции Сумской области.
"Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 273 ч 2 (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в пресс-службе.
На месте работают эксперты для установления причин взрыва.
Ранее УНН сообщал, что из-за взрыва на предприятии в Сумах, который произошел сегодня утром, 10 человек пострадали, двое из них находятся в реанимации.