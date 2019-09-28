Взрыв на предприятии в Сумах: полиция открыла уголовное производство

"Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 273 ч 2 (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в пресс-службе.

На месте работают эксперты для установления причин взрыва.

Ранее УНН сообщал, что из-за взрыва на предприятии в Сумах, который произошел сегодня утром, 10 человек пострадали, двое из них находятся в реанимации.