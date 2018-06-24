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Вибух на мітингу в Ефіопії: десятки постраждалих

Вибух на мітингу в Ефіопії: десятки постраждалих

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. У столиці Ефіопії зранку 23 червня внаслідок вибуху гранати на акції підтримки нового прем'єра 154 людини постраждали та одна загинула. Десятеро постраждалих перебувають у критичному стані. Про це у Twitter повідомив міністр охорони здоров’я країни Амір Аман, передає УНН

Вибух пролунав через кільках хвилин після виступу Абія Ахмеда на мітингу, зазначає DW.

За словами прем'єра, цей трагічний інцидент був "невдалою спробою сил, які не хочуть бачити Ефіопію об'єднаною".

За інформацією організаторів мітингу, вибухнула граната, яку невідомий нібито намагався жбурнути на сцену, коли на ній перебував глава ефіопського уряду.

Утім, як зауважує агенція AFP з посиланням на власного кореспондента на місці подій, вибух був незначним, але спричинив паніку у натовпі.

Крім того, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив співчуття сім'ям загиблих в результаті вибуху в ефіопській столиці Аддіс-Абебі та засудив інцендент. Про це повідомляється на офіційному сайті генсека.

Довідка УНН.
Ахмед очолив уряд Ефіопії в квітні цього року після того, як його попередник Хайлемаріам Десалень пішов у відставку. Ставши прем'єром, він проголосив курс на реформування країни. Серед іншого Ахмед заявив про початок нового діалогу з Еритреєю - колишньою частиною Ефіопії, яка здобула незалежність у 1993 році після тривалої громадянської війни. З того часу між країнами спостерігаються складні відносини, а у 1998-2000 роках між ними тривав військовий конфлікт. Очоливши уряд, Ахмед заявив про наміри повністю виконати мирну угоду з Еритреєю, підписану сторонами у 2000 році, та закликав уряд Еритреї зробити аналогічні кроки для відновлення миру.

Як повідомляв УНН, ємності з біоетанолом вибухнули на території недіючого спиртзаводу в місті Збараж на Тернопільщині, мешканців прилеглих будинків евакуювали, повідомляється у заяві прес-служби ДСНС у Тернопільській області.

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