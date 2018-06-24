Взрыв на митинге в Эфиопии: десятки пострадавших

Взрыв прогремел через несколько минут после выступления Абия Ахмеда на митинге, отмечает DW.



По словам премьера, этот трагический инцидент был "неудачной попыткой сил, которые не хотят видеть Эфиопию объединенной".



По информации организаторов митинга, взорвалась граната, которую неизвестный якобы пытался бросить на сцену, когда на ней находился глава эфиопского правительства.

Впрочем, как отмечает агентство AFP со ссылкой на собственного корреспондента на месте событий, взрыв был незначительным, но вызвал панику в толпе.



Кроме того, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва в эфиопской столице Аддис-Абебе и осудил инцендент. Об этом сообщается на официальном сайте генсека.

Справка УНН.

Ахмед возглавил правительство Эфиопии в апреле этого года после того, как его предшественник Хайлемариам Десалень ушел в отставку. Став премьером, он провозгласил курс на реформирование страны. Среди прочего Ахмед заявил о начале нового диалога с Эритреей - бывшей частью Эфиопии, которая обрела независимость в 1993 году после длительной гражданской войны. С тех пор между странами наблюдаются сложные отношения, а в 1998-2000 годах между ними длился военный конфликт. Возглавив правительство, Ахмед заявил о намерениях полностью выполнить мирное соглашение с Эритреей, подписанное сторонами в 2000 году, и призвал правительство Эритреи сделать аналогичные шаги для восстановления мира.



Как сообщал УНН, емкости с биоэтанолом взорвались на территории недействующего спиртзавода в городе Збараж на Тернопольщине, жителей близлежащих домов эвакуировали, сообщается в заявлении пресс-службы ГСЧС в Тернопольской области.