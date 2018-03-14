Вибух біля польського Меморіалу орлят у Львові: визначили вибуховий предмет
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 14 березня. УНН. За попередніми даними, у Львові на Личаківському цвинтарі, неподалік польського поховання - меморіалу "Львівські орлята", невідомі кинули гранату РГД-5. Про це УНН повідомили в департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.
"Вибуховий предмет кинула невідома особа. Ймовірно, це була граната РГД-5. В результаті вибуху утворилася вирва діаметром 20 см, постраждалих осіб немає, споруди меморіалу ушкоджень не отримали. На місці події з 21:50 13 березня до 4:18 14 березня працювали слідчо-оперативні групи ГУ НП, ГУ СБУ, ГУ ДСНС України у Львівській області"- повідомили у департаменті.
Причини події та причетні до неї особи встановлюються.
Нагадаємо, у Львові невідомі особи кинули вибухівку на територію Личаківського кладовища.