Взрыв у польского Мемориала орлят во Львове: определили взрывной предмет
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 марта. УНН. По предварительным данным, во Львове на Лычаковском кладбище, неподалеку польского захоронения - мемориала "Львовские орлята", неизвестные бросили гранату РГД-5. Об этом УНН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
"Взрывной предмет бросил неизвестный. Вероятно, это была граната РГД-5. В результате взрыва образовалась воронка диаметром 20 см, пострадавших лиц нет, сооружения мемориала повреждений не получили. На месте происшествия с 21:50 13 марта до 4:18 14 марта работали следственно-оперативные группы ГУ НП, ГУ СБУ, ГУ ГСЧС Украины во Львовской области", - сообщили в департаменте.
Причины происшествия и причастные к ней лица устанавливаются.
Напомним, во Львове неизвестные бросили взрывчатку на территорию Лычаковского кладбища.