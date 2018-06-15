Вибух авто в Києві: лікари розповіли про стан дітей

"Сьогодні на ранок стан дитини погіршився в плані того, що було виявлено поранення кишки, дитина вже прооперована, зараз знаходиться у відділенні реанімації. Двоє дітей з множинними пораненнями, будуть зараз йти на діагностичну лапароскопію, з метою попередження можливих ускладнень з боку черевної порожнини", - повідомив Грішин.



Грішин повідомив, що хлопчик зараз знаходиться у стані медикаментозного сну після операції. Також для збереження зору дитини робиться все можливе.



Лікарі зазначають, що переломів у дітей немає, всі кінцівки будуть збережені.



Заступник головного лікаря з хірургічної роботи "Охматдиту" Олексій Бебешко повідомив, що вчора при первинній хірургічній обробці ран у дівчинки були видалені осколки і вони були передані під розпис представникам поліції. За його словами, осколки були діаметром в декілька міліметрів та схожі на уламки від жерстяної банки.



Нагадаємо, лікарі прооперували 5-річного хлопчика, який у числі інших дітей постраждав вчора внаслідок вибуху автомобіля у Києві.



