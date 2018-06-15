Вибух авто в Києві: лікари розповіли про стан дітей

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КИЇВ. 15 червня. УНН. На сьогоднішній ранок стан здоров'я п’ятирічного хлопчика, який постраждав більше за всіх, погіршився. Про це журналістам повідомив завідувач хірургічним відділенням лікарні "Охматдит" Олександр Грішин, передає УНН.

"Сьогодні на ранок стан дитини погіршився в плані того, що було виявлено поранення кишки, дитина вже прооперована, зараз знаходиться у відділенні реанімації. Двоє дітей з множинними пораненнями, будуть зараз йти на діагностичну лапароскопію, з метою попередження можливих ускладнень з боку черевної порожнини", - повідомив Грішин.

Грішин повідомив, що хлопчик зараз знаходиться у стані медикаментозного сну після операції. Також для збереження зору дитини робиться все можливе.

Лікарі зазначають, що переломів у дітей немає, всі кінцівки будуть збережені.

Заступник головного лікаря з хірургічної роботи "Охматдиту" Олексій Бебешко повідомив, що вчора при первинній хірургічній обробці ран у дівчинки були видалені осколки і вони були передані під розпис представникам поліції. За його словами, осколки були діаметром в декілька міліметрів та схожі на уламки від жерстяної банки.

Нагадаємо, лікарі прооперували 5-річного хлопчика, який у числі інших дітей постраждав вчора внаслідок вибуху автомобіля у Києві.

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