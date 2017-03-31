Вибух авто стався у Маріуполі
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 31 березня. УНН. Потужний вибух прогремів у Маріуполі, про це повідомляє кореспондент УНН.
У п’ятницю, 31 березня, близько 08:30 У районі Маріуполя почувся потужний вибух, який досить сильно налякав місцевих жителів. Про це розповів користувач Facebook Антон Сіманчук.
Пізніше з’ясувалося, що в місті вибухнула машина, імовірно TOYOTA Prado. За словами очевидців, інцидент стався на перехресті біля кафе. При цьому стовп чорного диму було видно далеко від місця трагедії.
На даний момент поки не відомо про жертви або постраждалих. Проте, на місці події вже працює безліч патрулів поліції, машини швидкої допомоги і пожежники.
Нагадаємо, 21 березня внаслідок ДТП на Дніпровській набережній постраждав водій авто.