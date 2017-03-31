Взрыв авто спався в Мариуполе

В пятницу, 31 марта, около 08:30 В районе Мариуполя раздался мощный взрыв, который достаточно сильно напугал местных жителей. Об этом сообщает пользователь Facebook Антон Симанчук.

Позже выяснилось, что в городе взорвалась машина, вероятно TOYOTA Prado. По словам очевидцев, инцидент произошел на перекрестке возле кафе. При этом столб черного дыма было видно далеко от места трагедии.

На данный момент информации о жертвах и пострадавших нет. На месте происшествия уже работает множество патрулей полиции, машины скорой помощи и пожарные.

Напомним, 21 марта в результате ДТП на Днепровской набережной пострадал водитель авто .