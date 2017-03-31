Взрыв авто спався в Мариуполе

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 23549 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100410 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 115857 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174547 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 127932 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123642 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116410 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106415 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107459 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103879 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Взрыв авто спався в Мариуполе

Взрыв авто спався в Мариуполе

Киев  •  УНН

 • 19894 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 31 марта. УНН. Мощный взрыв прогоремив в Мариуполе, об этом сообщает корреспондент.

В пятницу, 31 марта, около 08:30 В районе Мариуполя раздался мощный взрыв, который достаточно сильно напугал местных жителей. Об этом сообщает пользователь Facebook Антон Симанчук.

Позже выяснилось, что в городе взорвалась машина, вероятно TOYOTA Prado. По словам очевидцев, инцидент произошел на перекрестке возле кафе. При этом столб черного дыма было видно далеко от места трагедии.

На данный момент информации о   жертвах и пострадавших нет. На месте происшествия уже работает множество патрулей полиции, машины скорой помощи и пожарные.

Напомним, 21 марта в результате ДТП на Днепровской набережной пострадал водитель авто .

 

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