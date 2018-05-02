Вибори в Туреччині: 4 опозиційні партії об'єдналися
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Чотири опозиційні партії Туреччини об'єдналися для участі у виборах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Основна опозиційна Республіканська народна партія Туреччини (CHP) та три інші опозиційні партії досягли угоди про спільну участь у позачергових парламентських виборах 24 червня.
Угоду про об’єднання між CHP, новою націоналістичною партією "İyi Parti", невеликою ісламістською партією Saadet та Демократичною партією офіційно оголосять на прес-конференції в четвер.
Менші партії завдяки цьому альянсу можуть отримати можливість потрапити до парламенту, подолавши високий 10-відсотковий бар’єр, прописаний у законодавстві.
Ця угода створює широку коаліцію проти правлячого альянсу президента Реджепа Таїпа Ердогана. Правляча партія AKP раніше заключила союз з Партією націоналістичного руху (MHP).
Відмітимо, що політичні сили повинні подати до Виборчої комісії Туреччини заяви про альянси до 6-го травня.
Як повідомляв УНН, Туреччина проведе позачергові президентські та парламентські вибори 24 червня 2018 року.
Президент країни Реджеп Таїп Ердоган провів спеціальну прес-конференцію, на якій заявив, що в "країні зростає невизначеність після спроби державного перевороту в 2016 році і перехід до нової системи управління стає дедалі актуальнішим".
"Ми обговорили пропозицію пані Бахелі і вирішили позитивно підійти до ухвалення рішення про дострокові вибори…Ми вирішили провести вибори 24 червня 2018 року", - сказав Ердоган.