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Выборы в Турции: 4 оппозиционные партии объединились

Киев • УНН

 • 7967 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Четыре оппозиционные партии Турции объединились для участия в выборах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Выборы в Турции: 4 оппозиционные партии объединились

Основная оппозиционная Республиканская народная партия Турции (CHP) и три другие оппозиционные партии достигли соглашения о совместном участии в досрочных парламентских выборах 24 июня.

Соглашение об объединении между CHP, новой националистической партией "İyi Parti", небольшой исламистской партией Saadet и Демократической партией официально объявят на пресс-конференции в четверг.

Меньшие партии благодаря этому альянса могут получить возможность попасть в парламент, преодолев высокий 10-процентный барьер, прописанный в законодательстве.

Это соглашение создает широкую коалицию против правящего альянса президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Правящая партия AKP ранее заключила союз с Партией националистического движения (MHP).

Отметим, что политические силы должны подать в Избирательной комиссии Турции заявления об альянсах до 6 мая.

Как сообщал УНН, Турция проведет внеочередные президентские и парламентские выборы 24 июня 2018 года.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган провел специальную пресс-конференцию, на которой заявил, что в "стране растет неопределенность после попытки государственного переворота в 2016 году и переход к новой системе управления становится все более актуальным".

"Мы обсудили предложение госпожи Бахели и решили положительно подойти к принятию решения о досрочных выборах ... Мы решили провести выборы 24 июня 2018", - сказал Эрдоган.

Украинские Национальные Новости

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