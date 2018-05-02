Выборы в Турции: 4 оппозиционные партии объединились

Основная оппозиционная Республиканская народная партия Турции (CHP) и три другие оппозиционные партии достигли соглашения о совместном участии в досрочных парламентских выборах 24 июня.



Соглашение об объединении между CHP, новой националистической партией "İyi Parti", небольшой исламистской партией Saadet и Демократической партией официально объявят на пресс-конференции в четверг.

Меньшие партии благодаря этому альянса могут получить возможность попасть в парламент, преодолев высокий 10-процентный барьер, прописанный в законодательстве.

Это соглашение создает широкую коалицию против правящего альянса президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Правящая партия AKP ранее заключила союз с Партией националистического движения (MHP).

Отметим, что политические силы должны подать в Избирательной комиссии Турции заявления об альянсах до 6 мая.



Как сообщал УНН, Турция проведет внеочередные президентские и парламентские выборы 24 июня 2018 года.



Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган провел специальную пресс-конференцию, на которой заявил, что в "стране растет неопределенность после попытки государственного переворота в 2016 году и переход к новой системе управления становится все более актуальным".

"Мы обсудили предложение госпожи Бахели и решили положительно подойти к принятию решения о досрочных выборах ... Мы решили провести выборы 24 июня 2018", - сказал Эрдоган.