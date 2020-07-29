Вибори у США: Байден заявив, що наразі не здавав тест на COVID-19

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Екс-віце-президент США Джозеф Байден, який вже забезпечив своє висунення офіційним кандидатом від Демократичної партії на пост президента США на виборах 3 листопада, поки не проходив тестування на коронавірус. Як повідомила у вівторок телекомпанія CNN, про це Байден повідомив під час бесіди з журналістами в Вілмінгтоні (штат Делавер), передає УНН.

“Ні, не здав”, — відповів він на питання про те, чи здав він тест на коронавірус.

В кінці травня в інтерв’ю телекомпанії CNN він заявляв, що не піддавався тестуванню, оскільки у нього не було симптомів захворювання і він дотримується рекомендацій медичних експертів.

77-річний Джозеф Байден після виходу 8 квітня з боротьби основного суперника — сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса — залишився єдиним претендентом на висунення кандидатом на пост президента від Демократичної партії. За підрахунками газети The New York Times, він уже заручився підтримкою 2 627 делегатів майбутнього з’їзду. Для висунення кандидатом на пост президента в першому турі голосування необхідний 1 991 голос делегатів.

За інформацією Університету Джонса Хопкінса, який виробляє підрахунки на основі зведень американської влади, ВООЗ та інших офіційних джерел, в США зафіксовано близько 4,3 млн випадків зараження новим коронавірусом, померли понад 148,2 тис. осіб.

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