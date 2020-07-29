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Выборы в США: Байден заявил, что пока не сдавал тест на COVID-19

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КИЕВ. 29 июля. УНН. Экс-вице-президент США Джозеф Байден, уже обеспечивший свое выдвижение официальным кандидатом от Демократической партии на пост президента США на выборах 3 ноября, пока не проходил тестирование на коронавирус. Как сообщила во вторник телекомпания CNN, об этом Байден сообщил во время беседы с журналистами в Уилмингтоне (штат Делавэр), передает УНН.

“Нет, не сдал”, — ответил он на вопрос о том, сдал ли он тест на коронавирус.

В конце мая в интервью телекомпании CNN он заявлял, что не подвергался тестированию, поскольку у него не было симптомов заболевания и он соблюдает рекомендации медицинских экспертов.

77-летний Джозеф Байден после выхода 8 апреля из борьбы основного соперника — сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса — остался единственным претендентом на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии. По подсчетам газеты The New York Times, он уже заручился поддержкой 2 627 делегатов предстоящего съезда. Для выдвижения кандидатом на пост президента в первом туре голосования необходим 1 991 голос делегатов.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксировано около 4,3 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 148,2 тыс. человек.

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