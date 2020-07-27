Вибори у США: у "трьох ключових штатах" провели опитування, 51% - Байден, 46% - Трамп

У південно-східному штаті США Флорида, згідно з даними опитування, Байден отримує 51% голосів, Трамп — 46%. При цьому в південно-західній Арізоні Байден може отримати 49%, а нинішній американський президент — 45%. У штаті Мічиган, який розташований в районі американських Великих озер, розрив уже помітніше: Байден може отримати 52% голосів, тоді як Трамп — 40%.

Результати опитування, відзначає канал, сформовані на основі відповідей зареєстрованих виборців. Однак якщо розглянути можливе голосування тих, хто говорить, що швидше за все піде голосувати на виборах цієї осені, підтримка обох кандидатів виявиться приблизно однаковою, додає канал.

Канал відзначає, що в 2016 році, під час виборів в США, Трамп виграв у всіх трьох штатах. У Мічигані розрив був невеликий — перевага в 10,7 тисяч голосів.

Зараз, за даними опитування, близько 60% опитаних у всіх трьох штатах не схвалюють дії Трампа у питанні боротьби з коронавірусом і расовою нерівністю. В Арізоні 60% опитаних не схвалюють політику, яка проводиться, протистояння COVID-19, в Мічигані — 59% і 57% у Флориді. При цьому підтримка Трампа вище, якщо питання стосується розвитку економічного сектору: в Арізоні і Флориді 52% опитаних вважають, що президент добре справляється з економікою, проте в Мічигані співвідношення 47% за і 49% проти.

На питання про те, який кандидат зможе “уберегти американців від шкоди”, виборці в Мічигані віддали 52% голосів Байдену, а Трампу — 43%. В Арізоні голоси розділилися порівну: по 47% кожному, а у Флориді 51% опитаних проголосував би на користь Трампа і 46% — за Байдена.

Опитування проводилося з 18 по 24 липня липня телефоном за випадковою вибіркою. В Арізоні було опитано 1002 дорослих жителя, у Флориді — 1005 і 1003 дорослих в Мічигані. Статистична похибка опитування — плюс-мінус 3,6 процентних пункти.

Вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року.