Вибори у Нігерії: у пожежі знищені 5 тис. пристроїв для ідентифікації виборців
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Майже 5 тисяч пристроїв, необхідних для ідентифікації виборців на виборах у Нігерії, були знищені під час пожежі в офісі виборчої комісії в штаті Анамбра на південному сході країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Guardian.
Незалежна національна виборча комісія заявила, що ця пожежа вже третя в офісах комісії за останні 12 днів.
Про жертв чи постраждалих не повідомляється. В цілому було знищено 4 965 зчитувачів даних.
Пристрої були призначені для зчитування біометричних даних виборців на президентських і парламентських виборах у суботу, 16 лютого.
Керівник комітету з інформаційної та виборчої інформації комісії Фестус Окойє заявив, що нові пристрої будуть придбані за кордоном.
Нагадаємо, у столиці Нігерії Абуджі Європейський Союз запускає місію зі спостереження за виборами.