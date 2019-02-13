Вибори у Нігерії: у пожежі знищені 5 тис. пристроїв для ідентифікації виборців

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Майже 5 тисяч пристроїв, необхідних для ідентифікації виборців на виборах у Нігерії, були знищені під час пожежі в офісі виборчої комісії в штаті Анамбра на південному сході країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Guardian.