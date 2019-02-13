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Вибори у Нігерії: у пожежі знищені 5 тис. пристроїв для ідентифікації виборців

Київ • УНН

 • 7046 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Майже 5 тисяч пристроїв, необхідних для ідентифікації виборців на виборах у Нігерії, були знищені під час пожежі в офісі виборчої комісії в штаті Анамбра на південному сході країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Guardian.

Незалежна національна виборча комісія заявила, що ця пожежа вже третя в офісах комісії за останні 12 днів.

Про жертв чи постраждалих не повідомляється. В цілому було знищено 4 965 зчитувачів даних.

Пристрої були призначені для зчитування біометричних даних виборців на президентських і парламентських виборах у суботу, 16 лютого.

Керівник комітету з інформаційної та виборчої інформації комісії Фестус Окойє заявив, що нові пристрої будуть придбані за кордоном.

Нагадаємо, у столиці Нігерії Абуджі Європейський Союз запускає місію зі спостереження за виборами.

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