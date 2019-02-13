Выборы в Нигерии: в пожаре уничтожены 5 тыс. устройств для идентификации избирателей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Почти 5000 устройств, необходимых для идентификации избирателей на выборах в Нигерии, были уничтожены во время пожара в офисе избирательной комиссии в штате Анамбра на юго-востоке страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Guardian.
Независимая национальная избирательная комиссия заявила, что этот пожар уже третий в офисах комиссии за последние 12 дней.
О жертвах или пострадавших не сообщается. В целом было уничтожено 4965 считывателей данных.
Устройства были предназначены для считывания биометрических данных избирателей на президентских и парламентских выборах в субботу, 16 февраля.
Руководитель комитета по информационной и избирательной информации комиссии Фестус Окойе заявил, что новые устройства будут приобретены за рубежом.
Напомним, в столице Нигерии Абудже Европейский Союз запускает миссию по наблюдению за выборами.