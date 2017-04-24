Вибори у Франції вплинули на фондові біржі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Оприлюднені результати першого туру президентських виборів у Франції спричинили різке зростання біржового індексу Dax на Франкфуртській біржі, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Як зазначається, під час торгів у понеділок Dax сягнув позначки 12390,75 пункту, що на 2,9 пункту вище за попередній рекорд, встановлений весною 2015 року.
Не менше пожвавлення біржової активності поразка праворадикальної кандидатки у першому турі спричинила й на інших біржах Європи, у тому числі й на Паризькій біржі. Підсумок голосування у Франції позначився й на курсі єдиної європейської валюти: під час торгів на біржових майданчиках курс євро істото зріс по відношенню до долара США.
Нагадаємо, під час першого туру голосування у Франції переміг проєвропейський центрист Еммануель Макрон. Свою головну суперницю - ультраправу Марін Ле Пен, яка прагне виходу Франції з ЄС та Єврозони, він обійшов з відривом у понад два відсотки голосів.
Е.Макрон та М.Ле Пен пройшли до другого туру виборів президента Франції, який відбудеться 7 травня.