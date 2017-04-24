Выборы во Франции повлияли на фондовые биржи

Как отмечается, в ходе торгов в понедельник Dax достиг отметки 12390,75 пункта, что на 2,9 пункта выше предыдущего рекорда, установленного весной 2015 года.

Не меньшее оживление биржевой активности поражение праворадикальной кандидата в первом туре вызвала и на других биржах Европы, в том числе и на Парижской бирже. Итог голосования во Франции сказался и на курсе единой европейской валюты: в ходе торгов на биржевых площадках курс евро существо вырос по отношению к доллару США.

Напомним, во время первого тура голосования во Франции победил проевропейский центрист Эммануэль Макрона. Свою главную соперницу - ультраправую Марин Ле Пен, которая стремится к выходу Франции из ЕС и еврозоны, он обошел с отрывом более чем в два процента голосов.

Э.Макрон и М.Ле Пен прошли во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая.