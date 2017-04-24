Выборы во Франции повлияли на фондовые биржи

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38171 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101649 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155053 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115861 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116165 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112347 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104142 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107026 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103529 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153226 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Выборы во Франции повлияли на фондовые биржи

Выборы во Франции повлияли на фондовые биржи

Киев  •  УНН

 • 12827 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Обнародованные результаты первого тура президентских выборов во Франции вызвали резкий рост биржевого индекса Dax на Франкфуртской бирже, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Как отмечается, в ходе торгов в понедельник Dax достиг отметки 12390,75 пункта, что на 2,9 пункта выше предыдущего рекорда, установленного весной 2015 года.

Не меньшее оживление биржевой активности поражение праворадикальной кандидата в первом туре вызвала и на других биржах Европы, в том числе и на Парижской бирже. Итог голосования во Франции сказался и на курсе единой европейской валюты: в ходе торгов на биржевых площадках курс евро существо вырос по отношению к доллару США.

Напомним, во время первого тура голосования во Франции победил проевропейский центрист Эммануэль Макрона. Свою главную соперницу - ультраправую Марин Ле Пен, которая стремится к выходу Франции из ЕС и еврозоны, он обошел с отрывом более чем в два процента голосов.

Э.Макрон и М.Ле Пен прошли во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая.

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