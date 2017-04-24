Выборы во Франции повлияли на фондовые биржи
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Обнародованные результаты первого тура президентских выборов во Франции вызвали резкий рост биржевого индекса Dax на Франкфуртской бирже, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Как отмечается, в ходе торгов в понедельник Dax достиг отметки 12390,75 пункта, что на 2,9 пункта выше предыдущего рекорда, установленного весной 2015 года.
Не меньшее оживление биржевой активности поражение праворадикальной кандидата в первом туре вызвала и на других биржах Европы, в том числе и на Парижской бирже. Итог голосования во Франции сказался и на курсе единой европейской валюты: в ходе торгов на биржевых площадках курс евро существо вырос по отношению к доллару США.
Напомним, во время первого тура голосования во Франции победил проевропейский центрист Эммануэль Макрона. Свою главную соперницу - ультраправую Марин Ле Пен, которая стремится к выходу Франции из ЕС и еврозоны, он обошел с отрывом более чем в два процента голосов.
Э.Макрон и М.Ле Пен прошли во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая.