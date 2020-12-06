Вибори мера у Кривому Розі: станом на 16:00 явка складає 28%

"Явка виборців…у Кривому Розі під час повторного голосування станом на 16:00 склала 28% (похибка – 1,25%)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що для порівняння явка виборців у Чернівцях 29 листопада на цей же час склала 17,54%. Під час повторного голосування 22 листопада інтегрована явка виборців у 11 містах склала 22,5%. Під час повторного голосування 15 листопада у 7 містах вона склала 18,6%. А по всій Україні 25 жовтня на цей час явка становила 27%.

Нагадаємо, станом на 15:00 6 грудня до поліції Кривого Рогу надійшло 20 заяв та повідомлень, пов’язанних з порушеннями виборчого законодавства.