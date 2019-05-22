Вибори до ВР відбудуться за чинною виборчою системою – АП
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Вибори до Верховної Ради України 21 липня відбудуться за чинною виборчою системою. Про це сказав заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на запитання журналіста про те, за якою системою відбуватимуться парламентські вибори, Рябошапка зазначив: "За тією ж системою, яка є чинною сьогодні. Це - змішана система з 5% прохідним бар'єром".
"Навряд чи ми отримаємо багато нових політичних сил. Відповідно, залишаються мажоритарні округи і пропорційні списки", - сказав він.
Нагадаємо, сьогодні на позачерговому засіданні Верховна Рада не включила до порядку денного законопроекти про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" та про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі".