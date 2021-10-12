Вибори до ВР на окрузі, за яким йшов Поляков, можуть відбутися навесні 2022 року

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“Закон передбачає, що проміжні вибори народного депутата проводяться двічі на рік - це в останню неділю березня, і в останню неділю жовтня. І тому, так виглядає, що ці вибори можуть бути призначені навесні наступного року і відбутися вже навесні”, - наголосив аналітик.

Деталі

Зазначається, що виборча кампанія, згідно з правилами, має тривати 60 днів, тому провести вибори в жовтні суто технічно неможливо. Центральна виборча комісія (ЦВК) буде мати можливість призначити проміжні вибори в цьому окрузі після надходження з апарату Верховної Ради свідоцтва про смерть народного депутата. Проте після надходження документів про смерть ЦВК має 10 днів для ухвалення рішення про призначення виборів. Припинення повноважень починаються з дати, яка зазначена у свідоцтві про смерть.

“Ми мали прецеденти, коли процес надходження свідоцтва про смерть до апарату Верховної Ради був довгий, але ці випадки затягування були пов’язані з інцидентами, коли по суті народний депутат був за кордоном на момент смерті, або інші складні обставини. Тут я розумію, що факт смерті буде оформлений невідкладно, і документи надійдуть для того, щоб достроково припинити його повноваження”, - додає спеціаліст.

Смерть Антона Полякова

Народний депутат Антон Поляков знайдений мертвим у ніч на 8 жовтня. Поліція відкрила провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою “природна смерть”.

За інформацією правоохоронців, чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі “швидкої”, але констатували смерть. За словами водія таксі, пасажир сів в його машину біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі Києва, після чого останньому стало зле та в нього почалася нудота.

За результатами розтину, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Довідково

Антон Едуардович Поляков народився 11 листопада 1987 року у Чернігові. Йому було лише 33 роки. Він — український політик, підприємець, громадський діяч, волонтер, керівник "Українського центру протидії злочинності і корупції". Народний депутат України 9-го скликання (виборчий округ № 206, частина Новозаводського району міста Чернігова, Ріпкинський, Чернігівський райони), безпартійний. До парламенту йшов від політичної партії "Слуга народу", потім входив у фракцію партії. Однак, у грудні 2019 року його виключили з фракції СН, а згодом він оголосив про вихід з партії.