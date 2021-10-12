Выборы в ВР в округе, по которому шел Поляков, могут состояться весной 2022 года

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Киев  •  УНН

 • 23851 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Следующие промежуточные выборы народного депутата Украины в избирательном округе №206 (часть Новозаводского района города Чернигова, Репкинский, Черниговский районы) в связи со смертью народного депутата от этого округа Антона Полякова могут состояться весной следующего года. Об этом журналисту УНН рассказал старший аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев.

Цитата:

"Закон предусматривает, что промежуточные выборы народного депутата проводятся дважды в год - это в последнее воскресенье марта, и в последнее воскресенье октября. И поэтому, так выглядит, что эти выборы могут быть назначены весной следующего года и состояться уже весной", - отметил аналитик.

Детали

Отмечается, что избирательная кампания, согласно правилам, должна продолжаться 60 дней, поэтому провести выборы в октябре чисто технически невозможно. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) будет иметь возможность назначить промежуточные выборы в этом округе после поступления из аппарата Верховной Рады свидетельства о смерти народного депутата. Однако после поступления документов о смерти ЦИК имеет 10 дней для принятия решения о назначении выборов. Прекращение полномочий начинаются с даты, указанной в свидетельстве о смерти.

"Мы имели прецеденты, когда процесс поступления свидетельства о смерти в аппарат Верховной Рады был долгим, но эти случаи затягивания были связаны с инцидентами, когда по сути народный депутат был за границей на момент смерти, или другие сложные обстоятельства. Здесь я понимаю, что факт смерти будет оформлен безотлагательно, и документы поступят для того, чтобы досрочно прекратить его полномочия", - добавляет специалист.

Смерть Антона Полякова

Народный депутат Антон Поляков найден мертвым в ночь на 8 октября. Полиция открыла производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой "естественная смерть".

По информации правоохранителей, мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи "скорой", но констатировали смерть. По словам водителя такси, пассажир сел в его машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после чего последнему стало плохо и у него началась тошнота.

По результатам вскрытия, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Справка

Антон Эдуардович Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове. Ему было всего 33 года. Он - украинский политик, предприниматель, общественный деятель, волонтер, руководитель "Украинского центра противодействия преступности и коррупции". Народный депутат Украины 9-го созыва (избирательный округ № 206, часть Новозаводского района города Чернигова, Репкинский, Черниговский районы), беспартийный. В парламент шел от политической партии "Слуга народа", затем входил во фракцию партии. Однако, в декабре 2019 года он был исключен из фракции СН, а впоследствии он объявил о выходе из партии.

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