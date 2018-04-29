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Вибори до ОТГ: підкуп, підвезення виборців, агітація, голосування за дільницями

Київ • УНН

 • 15108 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Комітет виборців України зафіксував низку порушень виборчого голосування під час голосування з обрання за кандидатів на виборах ОТГ. Про це КВУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Вибори до ОТГ: підкуп, підвезення виборців, агітація, голосування за дільницями

"На Одещині правоохоронці зупинили схему підкупу в день голосування", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Кілійській ОТГ Одеської області правоохоронці викрили схему підкупу виборців на одній з дільниць.

"Так, під час голосування на дільниці школи №3 (ДВК №510412) в місті Кілія працівники Національної поліції вилучили в офіційного спостерігача від партії "Батьківщина" зошит, в якому містилася інформація зі списком осіб та номерами телефонів виборців, які, ймовірно, отримали гроші в обмін на їх голоси. Спостерігача підозрюють в здійсненні контролю над волевиявленням громадян, що може бути частиною схеми по підкупу виборців.Спостерігача затримати не вдалося. Наразі його розшукує поліція", - зазначили у КВУ.

Крім цього, повідомляється, що на Харківщині (Старовірівська ОТГ) та Волині (Торчинська ОТГ) зафіксовано підвезення виборців до дільниць.

Серед інших порушень виявлено відкриття дільниць із запізненням, незаконна агітація в день виборів, голосування виборців за межами дільниць, порушення таємниці голосування. Ці порушення зафіксовані на ряді дільниць у Рівненській, Одеській, Миколаївській, Івано-Франківській, Дніпропетровській областях.

"Вказані порушення є традиційними в день голосування і, як правило, пов’язані із низьким рівнем професійної роботи членів виборчих комісій та незаконними діями кандидатів", - зазначили у КВУ.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 29 квітня, відбудуться вибори у 40 об’єднаних територіальних громадах: 4 міських, 14 селищних, 22 сільських ОТГ. До складу цих 40 ОТГ увійшли 133 місцеві ради (міських – 4, селищних – 16, сільських – 113).

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