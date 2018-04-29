Выборы в ОТО: подкуп, подвоз избирателей, агитация, голосование за участками

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 9460 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 22356 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 40035 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 67233 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 111835 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 86657 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 124813 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 184860 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 277268 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 203046 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4.5м/с
70%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 119442 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 112016 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 105647 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 86702 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 104320 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 53882 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 106459 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 378486 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 340967 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 425824 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 14449 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 25755 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 31989 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 67377 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 274594 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Выборы в ОТО: подкуп, подвоз избирателей, агитация, голосование за участками

Киев • УНН

 • 15108 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Комитет избирателей Украины зафиксировал ряд нарушений избирательного голосования во время голосования по избранию за кандидатов на выборах ОТО. Об этом КИУ сообщает на своей странице в Facebook, передает УНН.

Выборы в ОТО: подкуп, подвоз избирателей, агитация, голосование за участками

"В Одесской области правоохранители остановили схему подкупа в день голосования", - говорится в сообщении.

В частности, в Килийской ОТО Одесской области правоохранители разоблачили схему подкупа избирателей на одном из участков.

"Да, во время голосования на участке школы №3 (УИК №510412) в городе Килия работники Национальной полиции изъяли у официального наблюдателя от партии "Батькивщина" тетрадь, в которой содержалась информация со списком лиц и номерами телефонов избирателей, которые, вероятно, получили деньги в обмен на их голоса. Наблюдателя подозревают в осуществлении контроля за волеизъявлением граждан, может быть частью схемы по подкупа изберателей. Наблюдателя задержать не удалось. Сейчас его разыскивает полиция ", - отметили в КИУ.

Кроме этого, сообщается, что в Харьковской (Староверовская ОТО) и Волынской областях (Торчинская ОТО) зафиксировано подвоз избирателей на участки.

Среди других нарушений выявлено открытия участков с опозданием, незаконная агитация в день выборов, голосования избирателей за пределами участков, нарушение тайны голосования. Эти нарушения зафиксированы на ряде участков в Ровенской, Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской, Днепропетровской областях.

"Указанные нарушения являются традиционными в день голосования и, как правило, связаны с низким уровнем профессиональной работы членов избирательных комиссий и незаконными действиями кандидатов", - отметили в КИУ.

Как сообщал УНН, сегодня, 29 апреля, состоятся выборы в 40 объединенных территориальных общинах : 4 городских, 14 поселковых, 22 сельских ОТО. В состав этих 40 ОТО вошли 133 местные советы (городских - 4, поселковых - 16, сельских - 113).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществополитикаКриминал и ЧП
Brent
$64.86
Bitcoin
$78,385.90
S&P 500
$4,974.28
Tesla
$230.28
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,032.21
Ethereum
$1,550.99