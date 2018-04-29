Выборы в ОТО: подкуп, подвоз избирателей, агитация, голосование за участками

"В Одесской области правоохранители остановили схему подкупа в день голосования", - говорится в сообщении.



В частности, в Килийской ОТО Одесской области правоохранители разоблачили схему подкупа избирателей на одном из участков.



"Да, во время голосования на участке школы №3 (УИК №510412) в городе Килия работники Национальной полиции изъяли у официального наблюдателя от партии "Батькивщина" тетрадь, в которой содержалась информация со списком лиц и номерами телефонов избирателей, которые, вероятно, получили деньги в обмен на их голоса. Наблюдателя подозревают в осуществлении контроля за волеизъявлением граждан, может быть частью схемы по подкупа изберателей. Наблюдателя задержать не удалось. Сейчас его разыскивает полиция ", - отметили в КИУ.



Кроме этого, сообщается, что в Харьковской (Староверовская ОТО) и Волынской областях (Торчинская ОТО) зафиксировано подвоз избирателей на участки.



Среди других нарушений выявлено открытия участков с опозданием, незаконная агитация в день выборов, голосования избирателей за пределами участков, нарушение тайны голосования. Эти нарушения зафиксированы на ряде участков в Ровенской, Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской, Днепропетровской областях.



"Указанные нарушения являются традиционными в день голосования и, как правило, связаны с низким уровнем профессиональной работы членов избирательных комиссий и незаконными действиями кандидатов", - отметили в КИУ.



Как сообщал УНН, сегодня, 29 апреля, состоятся выборы в 40 объединенных территориальных общинах : 4 городских, 14 поселковых, 22 сельских ОТО. В состав этих 40 ОТО вошли 133 местные советы (городских - 4, поселковых - 16, сельских - 113).