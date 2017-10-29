Вибори до ОТГ на Херсонщині: журналісту перешкоджали фіксувати порушення

“О 12:11 в чергову частину Білозерського відділення поліції звернувся 23-річний житель м. Херсона, який представився журналістом. Чоловік повідомив, що один із кандидатів у депутати організував на автобусі підвіз виборців до виборчої дільниці. Також заявник повідомив, що в ході бесіди з кандидатом та пасажирами останні перешкоджали проводити відеофіксацію даної події”, — повідомили в поліції.

Відомості за цим фактом внесені до ЄРДР за ознаками правопоршення передбаченого ч.1 ст.171 ККУ “Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів”.

Як повідомляв УНН, через погодні умови на виборчих ділянках Рівненської, Львівської та Закарпатської областей відсутнє світло.