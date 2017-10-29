Вибори до ОТГ на Дніпрпетровщині: невідомі напали на дільницю

Зловмисники кинули димові шашки та зникли на автомобілях. Під час нападу тілесні ушкодження отримали два працівники поліції.

Наразі по області оголошено план “Перехоплення”. Поліція вживає всі необхідні заходи для затримання підозрюваних.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНН, через перешкоджання журналісту фіксувати порушення на виборах в ОТГ на Херсонщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження.