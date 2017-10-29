Вибори до ОТГ: через погоду ДВК на Західній Україні залишилися без світла

Так зазначається, що без світла залишилися деякі ДВК у Сколівському та Самбірському районі Львівської області.

Також періодично зникає електропостачання у Рівненській області на ДВК у селах Лешня та Дубляни Демидівського району та у приміщенні Демидівської селищної виборчої комісії.

Крім того, без світла працюють ДВК у чотирьох населених пунктах на Закарпатті.

Відмічається, що відсутність світла може унеможливити підрахунок голосів.

Нагадаємо, явка на вибори до ОТГ станом на 12:00 29 жовтня становила 21,4% виборців.