Вибори до ОТГ: через погоду ДВК на Західній Україні залишилися без світла
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Через погодні умови на виборчих ділянках Рівненської, Львівської та Закарпатської областей відсутнє світло. Про це повідомили у прес-службі ОПОРИ, передає УНН.
Так зазначається, що без світла залишилися деякі ДВК у Сколівському та Самбірському районі Львівської області.
Також періодично зникає електропостачання у Рівненській області на ДВК у селах Лешня та Дубляни Демидівського району та у приміщенні Демидівської селищної виборчої комісії.
Крім того, без світла працюють ДВК у чотирьох населених пунктах на Закарпатті.
Відмічається, що відсутність світла може унеможливити підрахунок голосів.
Нагадаємо, явка на вибори до ОТГ станом на 12:00 29 жовтня становила 21,4% виборців.