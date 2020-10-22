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Вибори-2020: викрито схему штучного збільшення кількості виборців

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У трьох областях викрили схему штучного збільшення кількості виборців на окремих виборчих дільницях. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає УНН.

“Зловмисники подавали до органу ведення Реєстру виборців заяви від громадян про зміну місця голосування. При цьому за однією виборчою адресою фігуранти реєстрували до 300 осіб, а відтак вносили неправдиві відомості у базу даних Державного реєстру виборців. Правопорушення виборчого законодавства поліцейські зафіксували в Одеській, Житомирській і Тернопільській областях”, — йдеться в повідомленні.

За фактом виявлення ознак протиправної діяльності слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 158 Кримінального кодексу України (Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців). Обвинуваченим загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

“Під час слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили, що зловмисники здійснювали зміну виборчої адреси значній кількості осіб та подавали заяви до Державного реєстру виборців про зміну місця голосування. На одній адресі фігуранти реєстрували від 50 до 300 осіб.

Заяви про зміну місця голосування надавалися як у паперовій, так і в електронній формі. Зокрема в Одеській області для подачі заяви в електронній формі зловмисники використовували цифрові підписи громадян, які були отриманні шахрайським способом. А в Тернопільській області декан факультету одного з вишів організував "схему“ серед студентів, які змінювали виборчу адресу за грошову винагороду. До того ж перереєстрацію і подачу заяви в електронній формі до органу введення Реєстру здійснювали у приміщенні університету”, — розповіли в поліції.

На території Житомирської області фігуранти збирали персональні дані громадян та за грошову вигоду змінювали їх виборчі адреси.

Зазначимо, що 21 жовтня правоохоронці провели 11 одночасних санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях та за місцями мешкання фігурантів на території Одеської, Житомирської та Тернопільської областей.

У результаті поліцейські вилучили документи, мобільні термінали та комп’ютерну техніку, з якої вносилися неправдиві відомості у бази даних Державного реєстру виборців. Усю техніку направлено на експертизу.

За цими фактами тривають слідчі дії.

Окрім того, поліція перевіряє інформацію про можливі подібні правопорушення на території інших областей України.

Нагадаємо, що на Кіровоградщині понад 200 осіб “перереєстрували” за іншою виборчою адресою.

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