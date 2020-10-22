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На Кіровоградщині понад 200 осіб "перереєстрували" за іншою виборчою адресою

На Кіровоградщині понад 200 осіб "перереєстрували" за іншою виборчою адресою

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 22 жовтня. УНН. За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури повідомили про підозру жителю області за фактом перереєстрації 200 жителів області за іншою виборчою адресою (ч.1 ст.158 КК України). Про це УНН поінформували у Кіровоградській обласній прокуратурі.

"Підозру чоловіку оголосили за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.158 (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання у роботу Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за даними слідства, правоохоронці викрили місцевого жителя, який всупереч вимогам закону надав до Державного реєстру виборців неправдиві відомості про зміну виборчої адреси кропивничан змінивши адреси голосування останніх. Заяви подав нібито від вказаних осіб, без їх особистої участі та з зазначенням неправдивих відомостей щодо нового місця мешкання.

Наразі вирішують питання щодо обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу.

Правоохоронні органи перевіряють обґрунтованість та дотримання порядку подачі та розгляду заяв на зміну виборчої адреси іншими учасниками виборчого процесу. Триває досудове розслідування.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Харкові виявили відсутність 6 тисяч бюлетенів для голосування.

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