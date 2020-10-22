Вибори-2020: у МВС розповіли про нехтування вимогами законодавства партіями

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. На сьогодні майже всі політичні сили, які беруть участь у виборчих перегонах, нехтують вимогами законодавства. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.

“Майже всі політичні сили, які беруть сьогодні участь у виборчих перегонах, нехтують вимогами законодавства і різними способами намагаються схилити виборців на свою сторону... (Станом на вчорашній день - ред.) по 9 кримінальних проваджень відкрито за фактами можливого підкупу виборців та перешкоджання здійснення виборчих прав громадян в інтересах політичних партій — ОПЗЖ та “За майбутнє”. Сім — на користь політичної партії “Наш край”, 6 — “Батьківщина”, 5 — “ЄС”, по три — “Слуга народу” та “Рідний дім”, по дві — “Партія зелених”, “Наш дім — Одеса”, “Пропозиція” та партія “Черкащина”, — сказав Шкіряк.

З його слів, правоохоронці уважно слідкують за ситуацією і готові до всіх викликів.

Нагадаємо, за останню добу поліцейські відкрили 33 кримінальних провадження за фактами порушень виборчого процесу перед місцевими виборами 25 жовтня, тоді як за попередню добу їх було 26. Загалом таких провадження же понад пів тисячі.

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