Вибори-2020: у Мін’юсті пояснили, як правильно заповнювати бюлетені

"У день голосування, прийшовши на виборчу дільницю, ми отримаємо оновлені бюлетені. Але лякатись не варто – зверху на них будуть написані підказки, як правильно їх заповнювати. Втім, про всяк випадок розповідаємо заздалегідь, як це зробити, аби ви не розгубились на дільниці", - зазначили у відомстві.

У міністерстві також розповіли про те, що нові бюлетені будуть для голосування за кандидатів у депутати до обласної, районної, міської, сільської або селищної ради. Ліворуч він міститиме назву партії, посередині – два квадратики для голосування, а праворуч – список прізвищ із 5-12 кандидатів від цієї партії. У першому квадратику треба буде поставити відмітку навпроти партії, яку підтримуєте. У другому квадратику – вписати номер кандидата, якому симпатизуєте, від цієї політичної сили.

Зазначимо, експерт розповів, що буде з курсом гривні після місцевих виборів.