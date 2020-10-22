Вибори-2020: у Мін’юсті пояснили, як правильно заповнювати бюлетені
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Міністерстві юстиції за допомогою інфографіки розповіли виборцям, як правильно заповнювати бюлетені під час голосування на місцевих виборах, які пройдуть цієї неділі, 25 жовтня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.
"У день голосування, прийшовши на виборчу дільницю, ми отримаємо оновлені бюлетені. Але лякатись не варто – зверху на них будуть написані підказки, як правильно їх заповнювати. Втім, про всяк випадок розповідаємо заздалегідь, як це зробити, аби ви не розгубились на дільниці", - зазначили у відомстві.
У міністерстві також розповіли про те, що нові бюлетені будуть для голосування за кандидатів у депутати до обласної, районної, міської, сільської або селищної ради. Ліворуч він міститиме назву партії, посередині – два квадратики для голосування, а праворуч – список прізвищ із 5-12 кандидатів від цієї партії. У першому квадратику треба буде поставити відмітку навпроти партії, яку підтримуєте. У другому квадратику – вписати номер кандидата, якому симпатизуєте, від цієї політичної сили.
Зазначимо, експерт розповів, що буде з курсом гривні після місцевих виборів.