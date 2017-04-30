Виборчі дільниці Полтавщини відкрилися вчасно

Волевиявлення громадян проходить у Великобагачанській та Рокитнянській територіальних громадах. Усі виборчі дільниці відкрилися вчасно та працюють у звичному режимі.

До охорони публічної безпеки та порядку залучено 52 працівника поліції, у тому числі 36 – забезпечують охорону бюлетенів.

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Допомагають поліцейським представники громадських формувань.

Нагадаємо, 30 квітня у 19 областях України пройдуть вибори голів ОТГ.