Виборчі дільниці Полтавщини відкрилися вчасно
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 30 квітня. УНН. В об’єднаних територіальних громадах Полтавщини виборчі дільниці відкрилися вчасно та без порушень. Про це УНН-Центр повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
Волевиявлення громадян проходить у Великобагачанській та Рокитнянській територіальних громадах. Усі виборчі дільниці відкрилися вчасно та працюють у звичному режимі.
До охорони публічної безпеки та порядку залучено 52 працівника поліції, у тому числі 36 – забезпечують охорону бюлетенів.
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Допомагають поліцейським представники громадських формувань.
Нагадаємо, 30 квітня у 19 областях України пройдуть вибори голів ОТГ.